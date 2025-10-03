Milei se reunió con Mauricio Macri y acuerdaron trabajo conjunto desde el 27 de octubre

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una reunión en la Quinta Presidencial de Olivos con el expresidente Mauricio Macri, en un encuentro que también contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El objetivo del encuentro fue coordinar un trabajo conjunto a partir del 27 de octubre para avanzar en la construcción de consensos que permitan impulsar reformas estructurales en Argentina.

Anuncio oficial en redes sociales

Tras la reunión, Milei publicó en su cuenta de X:

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente @mauriciomacri, el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!”

Contexto político y objetivos

El encuentro se da en un momento en que el oficialismo busca consolidar apoyos para el paquete de reformas que impulsa en el Congreso de la Nación.

El acuerdo con Macri se considera un paso clave en la estrategia de consensos del Gobierno para asegurar la aprobación de las medidas previstas en su agenda.

Próximos pasos y relevancia

A partir del 27 de octubre, los equipos de Milei y Macri trabajarán en la coordinación política y técnica de las reformas estructurales, con especial foco en generar acuerdos que incluyan distintos sectores del legislativo y organismos vinculados.

El encuentro subraya la importancia de la Quinta Presidencial de Olivos como espacio institucional para el diálogo entre referentes políticos, así como la centralidad de la figura del Presidente Javier Milei en la construcción de consensos nacionales.