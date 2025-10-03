Cipolletti puso en marcha el sueño por el segundo ascenso a la Primera Nacional con una derrota en Mar del Plata ante Kimberley por 1 a 0 y ahora quedó obligado a ganar en la revancha para no decirle adiós a la temporada en el Federal A.

Santiago Castillo a los 3 minutos del partido marcó el único gol del partido en La Feliz, en un pésimo arranque para la visita que cuenta con ventaja deportiva y es por eso que sólo con la victoria le alcanzará para avanzar de fase como local. Será, hipotéticamente, en la única llave que cuente con ese beneficio porque su segunda rueda fue tan mala en el Nonagonal que clasificó muy atrás.

Para colmo, el técnico Daniel Cravero no podrá contar para la vuelta con Lucas Mellado, el cipoleño fue expulsado al minuto del complemento con roja directa por lo que de mínima recibirá un par de juegos de castigo. Jorge Etem de Mendoza fue el juez principal.

Ya sin Yair Marín en la zaga central, la apuesta por Yago Piro no funcionó ya que el número 2 se fue reemplazado para comenzar el segundo tiempo. Mientras que la sequía de Cristian Ibarra continúa y no se corta desde la fase regular.

Nada ha quedado del sólido y vistoso equipo de la primera ronda, cuando dominó estadísticamente a la categoría. El mercado de pases de mitad de término no le funcionó, se despertaron los conflictos personales de Marín, quien terminó partiendo, y ya nada volvió a ser lo que fue en el Albinegro.

Complejo panorama

Con un receso superior a los 15 días y el viaje a Mar del Plata para abrir la serie, las cosas se han complicado también en el plano económico. La dirigencia confirmará en los próximos días si apela a algún tipo de combo para facilitar la buena concurrencia a la revancha. El partido irá el sábado 11 de octubre desde la 15:30.

En caso de empate o derrota, Cipolletti se despedirá de la temporada muy temprano en el calendario, por eso también es muy importante el cruce que se viene.

Por la continuidad de los playoffs por el segundo ascenso, el domingo se presentará en Cañada de Gómez el Deportivo Rincón. Los neuquinos tendrán como rivales a Sportivo Atlético de esa ciudad santafesina. El León cuenta con la ventaja deportiva y el cruce se pondrá en marcha a las 16 con el arbitraje de Enzo Silvestre.