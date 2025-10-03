Hernán Emanuel Urra se colgó la medalla de plata en el mundial de para atletismo que se desarrolla en India, luego de lanzar la bala 16 metros y 77 centímetros en el segundo intento de la final que dominó el iraní Seyed Aliasgahr Javanmardi que lo superó al registrar 17 metros y 17 centímetros en el penúltimo intento.

Al nacido en la ciudad rionegrina de Cinco Saltos se le escapó a último momento el máximo galardón, pero con su nuevo registro estableció una nueva marca personal, además de convertirse en la mejor de toda América.

Para el rionegrino no es la primera vez en este tipo de competencias, pero subiendo a un podio tan potente lo ha elevado en la consideración. El tercer lugar fue para un chino, Fu Xinhan, quien quedó bastante más relegado en los primeros lugares de una nómina que contó con 10 participantes en la final.

El certamen que reúne a los mejores paralímpicos se desarrolla en la India, donde la Argentina ha marcado presente con una nutrida delegación.

Medallero

Hasta el momento, el medallero es dominado por Brasil que acumula 12 doradas, 18 plateadas y 7 de bronce. Argentina está 25°, con dos doradas y la plateada de Urra.

Con más de 60 países participantes, el certamen continuará su desarrollo hasta el domingo, cuando se celebre la ceremonia de clausura con todas las delegaciones.