San Martín de los Andes: adjudicaron la modernización del Aeropuerto Chapelco

La comisión evaluadora resolvió adjudicar a Nova Fusión la obra de remodelación, ampliación y construcción de la Terminal del Aeropuerto Aviador Carlos Campos en San Martín de los Andes. La firma presentó una oferta por 2.852 millones de pesos que fue considerada conveniente en términos técnicos, legales y económicos.

Según consta en el acta de adjudicación, la empresa cumplió con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, lo que garantizó la aprobación de su propuesta. El proyecto contempla un plazo de ejecución de cinco meses y comenzará en el transcurso de este año.

La inversión será financiada a través de un aporte reintegrable del gobierno provincial a NeuquénTur. Con esta iniciativa se busca consolidar la conectividad aérea de la región y mejorar la experiencia de los usuarios, acompañando el crecimiento turístico que mostró en 2024 un incremento superior al 20% en su tráfico.

El plan fue impulsado por la Dirección Provincial de Infraestructura Aeroportuaria y Ferroviaria, en coordinación con NeuquénTur S.E. El objetivo es modernizar la terminal aérea y adecuarla a la creciente demanda de pasajeros que se registra en la zona de los Lagos del Sur.

La intervención contempla una ampliación de 1.050 metros cuadrados que incluirá un nuevo hall de arribos, ampliación de la sala de embarque, accesos y áreas de circulación. También se prevé la incorporación de 8 locales comerciales, sanitarios renovados, bar en planta baja y plena accesibilidad para personas con discapacidad.

Esta modernización se enmarca en un plan integral de mejoras en Chapelco, que ya incluyó la limpieza de la franja de seguridad de pista, trabajos en el estacionamiento y la reparación de pista y calles de rodaje. Estas últimas tareas continuarán tras la veda climática, con el fin de garantizar un aeropuerto más seguro y eficiente.