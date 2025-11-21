Los empleados de un local de autopartes de Trelew llevan horas intentando dar con una pareja de adultos mayores que, sin saberlo, dejó más dinero del que correspondía al comprar un repuesto para su camioneta. Lejos de dejar pasar el error, el personal del negocio inició una campaña para ubicarlos y reintegrarles la diferencia.

Todo ocurrió el martes, cuando un hombre y una mujer ingresaron al comercio ubicado en la calle Cuba al 500 para adquirir un radiador. La venta se concretó sin problemas y el matrimonio se retiró enseguida. Pero al hacer el cierre del día, los trabajadores advirtieron que el monto abonado superaba lo que marcaba la factura.

Búsqueda viral

La revisión de las cámaras del local confirmó la sospecha y, ante la falta de datos personales de los compradores, uno de los empleados decidió usar las redes sociales para intentar hallarlos. “Nos gustaría encontrarlos y devolverles lo que pagaron de más. No sabemos sus nombres y tampoco vimos en qué vehículo estaban, así que cualquier dato nos ayuda”, publicó en Facebook.

Desde el comercio insistieron en que sólo buscan reparar el error y cumplir con la pareja. Pidieron compartir la publicación para poder localizarlos cuanto antes y concretar la devolución.