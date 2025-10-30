ATE y SOYEM rechazaron la oferta salarial en Cipolletti y anunciaron medidas de fuerza

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) rechazaron la propuesta salarial presentada por la Municipalidad de Cipolletti en la reunión paritaria de este miércoles. El ofrecimiento oficial consiste en un incremento del 4% sobre los salarios básicos vigentes al mes de septiembre. Será abonado íntegramente con los salarios de octubre.

Desde ATE, la secretaria general de la seccional Alto Valle Oeste, Paola Suarez, expresó que la decisión de rechazar la oferta fue adoptada en asamblea de manera unánime. “Nos encontramos con un Ejecutivo negado a mejorar la oferta anterior y a considerar cada una de nuestras demandas”, señaló. Además, anticipó que se iniciarán medidas de fuerza y protestas, que serán comunicadas progresivamente en los próximos días.

Suarez también cuestionó el incumplimiento de compromisos previos por parte del municipio. “La Secretaría de Hacienda se había comprometido a incluir los puntos perdidos por inflación durante su gestión, y eso tampoco ocurrió”, afirmó. En ese sentido, consideró que el aumento propuesto no compensa el deterioro salarial acumulado ni contempla una recomposición real para los trabajadores municipales.

Desde SOYEM consideraron que la propuesta salarial del municipio es insuficiente y resolvieron declararse en estado de alerta, movilización y asamblea permanente. El gremio cuestionó que no se incluyeron compromisos previos como la recategorización del personal, el pase a planta permanente ni la recuperación del 12,55% perdido durante el 2024, cifra que el Ejecutivo descartó incorporar.