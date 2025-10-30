Marcelo Mango asumirá una banca en Diputados tras la elección de Martín Soria como senador nacional

El exlegislador y exministro de Educación de Río Negro, Marcelo Mango, asumirá en los próximos días una banca en la Cámara de Diputados de la Nación en reemplazo de Martín Soria, recientemente electo como senador nacional. La incorporación se da en el contexto del recambio legislativo tras las elecciones generales, y representa el regreso de Mango al Congreso, donde ya tuvo participación en períodos anteriores.

Mango manifestó su satisfacción por la responsabilidad que asumirá y reflexionó sobre el contexto político nacional. “Creo que estamos en una situación muy conflictiva del país, así que es un orgullo representar a nuestro pueblo. Estoy contento y preparado”, sostuvo en FM de La Costa. También destacó la importancia de construir espacios amplios de representación en un escenario de alta polarización.

Consultado sobre el resultado electoral y el triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional, consideró que “es difícil interpretar a la Argentina”, y recordó que en distintos momentos del año las percepciones sobre el oficialismo fueron cambiando drásticamente. “Los votos son los que hablan concretamente”, agregó, en referencia a la volatilidad del escenario político y la necesidad de comprender las demandas sociales.

Mango también evaluó que existe una unidad consolidada de sectores de derecha, al señalar que “el macrismo y el mileísmo fueron prácticamente juntos”. En ese sentido, mencionó el respaldo electoral obtenido y la presión social vinculada a los niveles de inflación. “Todavía hay una valoración de los niveles de inflación que tenemos. También creo que hubo una presión muy importante”, expresó.

Por último, anticipó que su rol en Diputados estará orientado a fortalecer una construcción política nacional desde el peronismo, pero con vocación de ampliar la convocatoria. “Nos tocará ser protagonistas de una construcción y un espacio político nacional, que es el peronismo en sí, pero creo que hay que hacer una convocatoria más amplia para construir la mirada de proyección de Río Negro y de la Argentina”, concluyó.