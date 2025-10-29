Cuando el arte se vuelve un enredo: “La pintura prohibida” llega a Cipolletti

La actriz y directora Gabriela Gaumet presenta "La pintura prohibida" , una obra que combina humor, enredos y crítica social en medio de la crisis argentina de 2001. Un artista y su esposa, apurados y en apuros, ¿Qué puede salir mal? Esa es la pregunta que atraviesa la obra. La idea principal remite a una tragicomedia que se sumerge en los enredos del arte, la desesperación económica y los límites de lo permitido.

La historia se desarrolla en los primeros días de 2001, en plena crisis argentina, cuando Eliseo, un artista plástico, y Juana, una arquitecta, se enfrentan a un presente lleno de tensiones. Presionados por sus propias frustraciones y por el contexto social, toman decisiones que los empujan a desafiar las reglas y a enfrentarse con sus propios deseos. “Es una obra donde los personajes se van cruzando y todos esconden algo. En algún momento, inevitablemente, todo estalla”, contó Gabriela Gaumet en diálogo con el programa “La noche cae, la radio se enciende”, que se transmite por AM550.

En el transcurso de la historia, una vecina curiosa, una galerista y su guardaespaldas se suman a una trama que mezcla suspenso, humor y crítica social, reflejando la confusión y el caos de una época que marcó a todo un país. Gaumet escribió la obra en 2022, inspirada por los tiempos de pandemia, y decidió dirigirla después de que sus compañeras de La Caja Mágica leyeran el texto y la alentaran a llevarlo a escena. “La pandemia habilitó ese espacio para investigar y escribir teatro. Hasta ese momento yo estaba más enfocada en la actuación”, recordó la artista.

Con una mirada que combina ironía y sensibilidad, La pintura prohibida propone pensar, sobre cómo las crisis, personales y colectivas pueden empujarnos a transgredir incluso nuestras propias convicciones.