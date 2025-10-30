Once detenidos en Regina tras operativo federal que desarticuló red narco en Río Negro

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y provinciales permitió desbaratar una organización narco que operaba desde 2022 en distintas localidades de Río Negro. La intervención se concretó tras una investigación de varios meses, y culminó con la detención de 11 personas, el secuestro de armas de fuego, vehículos y la localización de plantaciones de marihuana en zonas rurales, detectadas mediante drones de vigilancia.

Las tareas de inteligencia incluyeron el uso de tecnología aérea para identificar terrenos utilizados para el cultivo ilegal. Según fuentes judiciales, los drones permitieron mapear áreas de difícil acceso y registrar movimientos compatibles con actividades delictivas. Una vez confirmadas las coordenadas, se realizaron allanamientos simultáneos en viviendas y predios vinculados a la organización en Regina, Huergo y Chichinales.

Durante los procedimientos se incautaron armas de fuego, cortas y largas, municiones, teléfonos celulares, documentación relevante y vehículos presuntamente utilizados para el traslado de sustancias. Además, 900 gramos de cocaína, 680 plantas de marihuana, semillas y dinero en efectivo: 10.000 pesos y 5.000 dólares. Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado Federal de Roca, que investiga la posible conexión con redes de distribución en otras provincias.

Desde el Ministerio de Seguridad se destacó la articulación entre las fuerzas locales, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, que permitió avanzar en la desarticulación de una estructura con capacidad logística y recursos tecnológicos. También se valoró el uso de drones como herramienta clave para la detección de cultivos ilegales en zonas de difícil acceso.

Las autoridades judiciales confirmaron que la causa continúa en etapa investigativa y que no se descartan nuevas detenciones. Los elementos secuestrados serán peritados en las próximas horas, mientras se analiza la trazabilidad de los cultivos y el posible destino de la producción.