Iba por la banquina, se le soltó el carro y destruyó un auto

Esta es una historia, de esas que empiezan como un paseo familiar y terminan en tragedia mecánica. Un hombre viajaba con su esposa y su hijo a bordo de su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán, cuando un carretón que se desprendió de una camioneta Ford F-100 los embistió de lleno.

El impacto fue tan fuerte que la mujer terminó internada y el vehículo, con más años que lujos, quedó hecho chatarra. El accidente ocurrió en una recta de la Ruta Provincial N.º 7, cuando la camioneta circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. De un momento a otro, el carretón se soltó del enganche, cruzó la ruta y dio de lleno contra el Renault.

El dueño del auto presentó una demanda civil por daños y perjuicios, luego de que el conductor de la camioneta incumpliera sus promesas de pago. También incluyó a la aseguradora, que, como suele pasar, se lavó las manos y apuntó la culpa al conductor del Renault.

Durante el juicio, el hombre contó que usaba el auto para trabajar y abastecer su comercio, y que después del siniestro tuvo que cerrarlo y ganarse la vida como albañil, porque no pudo comprar otro vehículo.

El conductor de la F-100 negó todo. Dijo que el carro estaba detenido y que el otro “venía fuerte y sin cuidado”. Pero esa historia no se sostuvo mucho: el informe de la Comisaría 19 y una pericia accidentológica demostraron que el carro se desenganchó y cruzó hacia el carril contrario, donde golpeó al Renault.

La jueza del fuero civil de Choele Choel fue clara: el único responsable fue el conductor de la camioneta. Su conducta, dijo, fue imprudente, y no hubo ninguna prueba que mostrara negligencia del otro conductor. También rechazó los argumentos de “culpa de la víctima” o “caso fortuito” con los que intentaron zafar. El fallo fue un alivio para el hombre que perdió su herramienta de trabajo, pero también una advertencia para todos: manejar por la banquina no es una picardía, es un riesgo que puede costar caro.