Incendio en Parque Nacional Lanín: descargas eléctricas generaron el fuego

Desde el área de comunicación del Parque Nacional Lanín comunicaron que se registra un incendio generado por las descargas eléctricas de las últimas horas.

El área técnica del ICE Lanín (incendios, comunicaciones y emergencias) ya realizaba un seguimiento debido a la alta probabilidad de desarrollo convectivo que había sido anticipada en predicciones meteorológicas.

Cerca de las 16, recibieron la información sobre una columna de humo a 15 kilómetros de Rucachoroi. Hasta el lugar se trasladaron trece personas, que trabajan con equipos de agua. Seis son brigadistas del ICE Norte, un guardaparques y seis recorredores del Proyecto Pewén.

Noticia en desarrollo.