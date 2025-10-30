Caos en el ingreso a Viedma tras la falla mecánica que inmovilizó un automóvil en plena Ruta 3

Un incidente automovilístico generó un caos vehicular este miércoles por la tarde en la Ruta Nacional 3, a metros de la rotonda de ingreso a Viedma y que conecta los barrios Jardín, San Martín y Ceferino. El hecho ocurrió cuando el conductor de un automóvil Peugeot intentó girar hacia una estación de servicios y sufrió una avería en el extremo de dirección, lo que dejó el vehículo inmovilizado en plena vía.

La situación se complicó rápidamente debido al alto volumen de tránsito en la zona. Testigos indicaron que la rápida intervención de los playeros de la estación de servicios cercana fue fundamental para intentar resolver el problema. Un automovilista que pasó por el lugar también se detuvo para colaborar y utilizó un gato hidráulico que permitió levantar el coche. Sin embargo, el intento de moverlo con una camioneta Ford antigua no tuvo éxito.

Ante la imposibilidad de trasladar el vehículo de manera segura, los involucrados decidieron solicitar un servicio de grúa, que finalmente logró retirar el automóvil de la ruta. El operativo generó demoras en el tránsito, que fue desviado por personal policial para evitar mayores inconvenientes. La arteria afectada es una de las más transitadas de la capital rionegrina, especialmente en horario pico.

Desde la Policía se destacó la colaboración ciudadana y la rápida respuesta de los trabajadores de la estación de servicios, que permitieron contener la situación hasta la llegada de la grúa. También se recordó la importancia de mantener los vehículos en condiciones óptimas para evitar este tipo de incidentes en zonas de alto flujo vehicular.