Un grave accidente ocurrió este jueves. cerca de las 8:45 en la intersección de la avenida Mosconi y Bahía Blanca, cuando un auto Volkswagen Suran blanca chocó a un ciclista. El hombre, de aproximadamente 50 años, quedó tendido en el suelo e inconsciente tras el golpe, aunque más tarde recuperó la consciencia luego de ser atendido por el personal de la ambulancia del SIEN.

Según informó el móvil de AM550, el ciclista habría sido golpeado por el paragolpes del lado del conductor de la camioneta. El impacto dejó al hombre tirado en el medio de la exRuta 22. En el lugar se pudieron ver sus zapatillas tiradas en el asfalto. El vehículo, que presenta marcas visibles en la puerta del conductor, fue manejada por una mujer de 60 años, quien iba acompañada por su hijo con destino a Plottier.

La mujer explicó que el semáforo estaba en amarillo en el momento del accidente, pero no redujo la velocidad al ingresar a la intersección, lo que, según su versión, pudo haber contribuido al impacto.

El ciclista fue rápidamente asistido por el SIEN, que llegó al lugar minutos después del incidente. Mientras tanto, el tránsito en la zona se vio gravemente afectado. Fueron cortadas las calles Bahía Blanca y Montevideo, además de las colectoras Perticone y Félix San Martín, lo que generó un importante congestionamiento de vehículos.

Efectivos de la Policía de Tránsito y personal del SIEN trabajaron de manera coordinada para brindar atención al herido y garantizar la seguridad vial en el lugar. Las autoridades continúan con la investigación del siniestro, mientras se evalúa el estado de salud del ciclista, que fue trasladado a un centro asistencial para un seguimiento médico.