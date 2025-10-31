El conteo final confirmó la victoria libertaria en Neuquén: así quedaron los resultados

Con el escrutinio definitivo concluido, la Cámara Nacional Electoral confirmó el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en Neuquén en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El espacio libertario obtuvo 128.509 votos (29,3%) en la categoría diputados nacionales, superando por 7.005 votos a La Neuquinidad, la fuerza que conduce el gobernador Rolando Figueroa, que alcanzó 121.504 votos (27,7%).

En tercer lugar se ubicó Fuerza Patria, con 50.599 votos (11,5%), mientras que el voto en blanco llegó al 9,6% (42.021), un porcentaje elevado que algunos analistas atribuyen al uso de la Boleta Única Papel, estrenada en este comicio.

Desde el 10 de diciembre, los cinco escaños neuquinos en la Cámara baja estarán ocupados por Gabriela Muñoz, Gastón Riesco y Soledad Mondaca (LLA); Karina Maureira (La Neuquinidad) y Pablo Todero (Unión por la Patria).

Mayor diferencia en la categoría Senadores

En la elección para senadores nacionales, la ventaja de La Libertad Avanza fue aún más marcada. La lista encabezada por Nadia Márquez logró 145.593 votos (33,1%), mientras que La Neuquinidad obtuvo 120.553 (27,5%), una diferencia de 25.040 votos.

El tercer lugar fue para Fuerza Patria, con 56.913 votos (13%), seguido por Más por Neuquén, el espacio sindical liderado por Carlos Quintriqueo, que cosechó 32.703 votos (7,4%).

Con estos resultados, las tres bancas neuquinas en el Senado quedarán en manos de Nadia Márquez y Pablo Cervi por La Libertad Avanza, y Julieta Corroza por La Neuquinidad.

La participación electoral alcanzó el 75% del padrón, que sumó más de 584.000 personas habilitadas para votar, incluyendo residentes en el exterior.

Con este resultado, La Libertad Avanza consolida su presencia en Neuquén, mientras que La Neuquinidad retiene representación en ambas cámaras, confirmando el peso político que mantiene el espacio provincial.

El escrutinio definitivo, a diferencia del provisorio, tiene valor legal y es el que realiza la Cámara Nacional Electoral tras la revisión de todas las actas. Con este cierre, se sella oficialmente la distribución de bancas para el próximo período legislativo