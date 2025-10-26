La Libertad Avanza junto a sus aliados serán la primera minoría en la Cámara de Diputados con más de 100 diputados, pero deberá hacer acuerdos con otros bloques dialoguistas para poder sancionar las leyes. Por su parte, el peronismo mantendrá 98 legisladores.

El oficialismo tendrá 82 diputados propios con lo cual consiguió más del doble de los que tiene hasta diciembre, que sumados a los 22 legisladores que tendrá el pro, y 6 radicales, resultará en 110 legisladores afines.

De todas maneras, la Libertad Avanza necesitará acuerdos con otros bloques dialoguistas que siempre acompañaron al oficialismo como Innovación Federal que tendrá entre 7 y 8 diputados, Producción y Trabajo que tendrá 3 legisladores e Independencia que tendrá 3 integrantes.

Provincias Unidas alcanzaría unos 20 representantes, aunque sus gobernadores perdieron en todas las provincias