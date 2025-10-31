Fallos eléctricos, pérdidas y silencio: Edersa deberá indemnizar a una comerciante roquense

Una emprendedora de Roca logró que la Justicia condenara a la empresa Edersa por los daños sufridos en su comercio a causa de reiteradas fallas eléctricas. Tras años de reclamos ignorados, la mujer obtuvo una sentencia firme que obliga a la distribuidora a indemnizarla por las pérdidas económicas y el impacto directo en su fuente de trabajo.

Todo comenzó con una serie de bajones de tensión que afectaron el local gastronómico donde la mujer vende empanadas. Primero se quemó el horno eléctrico, lo que la obligó a cerrar durante dos semanas. No recibió ayuda: tuvo que pagar la reparación de su bolsillo.

Poco después, la cámara frigorífica empezó a fallar. A pesar de sus reclamos, terminó quemándose por completo. Perdió toda la mercadería y nuevamente debió afrontar los gastos sola.

La emprendedora no se quedó de brazos cruzados. Hizo múltiples reclamos ante Edersa, tanto por teléfono como en persona. También presentó un informe técnico firmado por un electricista matriculado, junto con los comprobantes de todos los gastos. Pero la empresa no respondió.

Ante el silencio, la mujer recurrió a una instancia de mediación y luego presentó una denuncia formal ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en la delegación Cipolletti.

Si respuesta, la causa llegó al fuero Civil. El tribunal de primera instancia determinó que Edersa era responsable por los daños. Sin embargo, la empresa apeló. Alegó que las oscilaciones de tensión estaban dentro de los parámetros normales y que los problemas eran internos del comercio.

También cuestionó los instrumentos utilizados por la usuaria y dijo que los cortes habían sido generales, sin impacto directo en el local.

Pero la Cámara de Apelación Civil de Roca no le dio la razón. Ratificó el fallo inicial y confirmó la condena. Los jueces consideraron que Edersa había ignorado resoluciones administrativas que la obligaban a reparar los daños o compensar económicamente a la afectada. Además, un peritaje confirmó que la instalación eléctrica del local estaba en condiciones, descartando cualquier responsabilidad de la comerciante.

El tribunal fue contundente: la empresa actuó de forma negligente y abusiva. Ignoró los reclamos, desatendió las disposiciones del EPRE y no presentó pruebas suficientes para desligarse de la responsabilidad. Su conducta vulneró los derechos de la usuaria y violó la legislación vigente en materia de defensa del consumidor.

Para la emprendedora, el fallo no solo implica una reparación económica. Es también un reconocimiento a su lucha, a su perseverancia y a su esfuerzo por defender su trabajo. En un contexto donde muchas veces los reclamos ciudadanos quedan en el olvido, esta sentencia marca un precedente importante en la defensa de los usuarios frente a las empresas de servicios públicos.