Camión cargado con arena volcó en la Ruta 22, cerca de Choele Choel

Un accidente vial se registró este jueves por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Choele Choel, en la zona del Valle Medio de Río Negro, cuando un camión de gran porte que transportaba arena perdió el control y volcó sobre la calzada. Según las primeras informaciones recogidas en el lugar, el vehículo provenía de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires y tenía como destino final la localidad neuquina de Añelo. La causa del siniestro habría sido una falla en el sistema de frenos.

El conductor fue rápidamente asistido por personal de emergencia y trasladado al hospital para su atención y se confirmó que fue estabilizado en el lugar antes del traslado. El camión quedó volcado sobre uno de los márgenes de la ruta, sin obstruir completamente la circulación vehicular.

El camión volcó y desparramó toda la carga en la calzada

A pesar de la magnitud del siniestro, el tránsito sobre la Ruta 22 no fue interrumpido. Las autoridades viales solicitaron precaución a los conductores que transiten por el sector, especialmente por la presencia de personal trabajando en la remoción del vehículo y la carga derramada. Se recomendó reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas en cercanías del lugar del accidente.

Desde el área de Seguridad Vial se indicó que se realizará un informe técnico para determinar las condiciones mecánicas del camión y evaluar si hubo otros factores que contribuyeron al vuelco.