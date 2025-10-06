Un joven fue asesinado a puñaladas tras una violenta pelea en Centenario

Un nuevo hecho de sangre conmociona a la localidad de Centenario. Un joven de 26 años murió este lunes tras ser apuñalado en el abdomen durante una pelea ocurrida en plena vía pública, cerca del sector de peatonales, sobre calle Nicaragua, en la zona del cruce con Panamá.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 0:10 de la madrugada. Vecinos del sector escucharon gritos y pedidos de auxilio, y al salir a la calle encontraron un gorro y una caja con manchas de sangre, presuntamente pertenecientes a la víctima.

El joven fue asistido de urgencia y trasladado al hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde permaneció internado en grave estado. Sin embargo, en horas de la mañana se confirmó su fallecimiento.

El caso es investigado por personal de la Comisaría 52 junto con efectivos de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, que trabajan en la recolección de pruebas, testimonios y cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Hasta el momento no hay personas demoradas, y la identidad de la víctima no fue oficialmente confirmada. Los investigadores sospechan que el ataque se produjo tras una discusión entre varias personas en la vía pública, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

El hecho generó consternación entre los vecinos del sector, que aseguraron haber escuchado gritos y movimientos inusuales poco antes de la medianoche