Premiaron a la empresa rionegrina ALTEC por su sistema de estacionamiento medido

La empresa estatal ALTEC fue distinguida con el Sello del Buen Diseño Argentino por su Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), en la categoría “Productos Digitales y Comunicación Estratégica”. El reconocimiento fue entregado oficialmente este lunes en el Palacio de la Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, en un evento que reunió a referentes del diseño, la innovación y la producción nacional. La distinción posiciona a ALTEC como referente del diseño tecnológico argentino.

El Sello del Buen Diseño Argentino es una certificación oficial otorgada por el Ministerio de Economía de la Nación, que destaca a productos y servicios por su innovación, calidad de diseño, producción local, sustentabilidad y valor comercial. En esta edición, el SEM fue reconocido por sus 30 años de evolución como solución tecnológica desarrollada íntegramente en Río Negro, que actualmente gestiona el estacionamiento en municipios de Cipolletti (Río Negro), Santa Fe (Santa Fe), Río Cuarto y Jesús María (Córdoba), y Trelew (Chubut).

El Sistema de Estacionamiento Medido forma parte del portafolio integral de ALTEC, que incluye soluciones en Asistencia Técnica, Seguridad Ciudadana, Telecomunicaciones, Desarrollo de Software, Datacenter e Internet de las Cosas (IOT). Con más de 40 años de trayectoria, la empresa estatal rionegrina se consolida como actor estratégico en el desarrollo de tecnología pública con impacto territorial. Esta es la segunda vez que ALTEC recibe el Sello: la primera fue en 2017, por el diseño de las Terminales de Autoconsulta.

La distinción se realizó en el Palacio de la Libertad de la Ciudad de Buenos Aires

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que el reconocimiento nacional valida el trabajo sostenido de los equipos técnicos y la capacidad de innovación aplicada a servicios públicos. “Este logro reafirma el valor de la tecnología desarrollada en la provincia, con visión federal y vocación de servicio”, expresaron. El acto contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes de empresas distinguidas y referentes del ecosistema digital.

La distinción es parte de una política pública que promueve el diseño como herramienta de transformación productiva, social y ambiental. El Sello Buen Diseño Argentino permite visibilizar experiencias exitosas en todo el país y fortalecer el vínculo entre innovación, desarrollo local y calidad institucional. ALTEC se suma así al grupo de empresas que marcan tendencia en el diseño nacional con impacto federal.