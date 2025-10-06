Llevaban en la bodega de un colectivo 350 kilos de pescado sin refrigeración

Una escena insólita sorprendió a los efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial en Río Colorado. Durante un control de rutina, descubrieron que un colectivo de larga distancia llevaba en su baulera unos 350 kilos de pescado fresco sin refrigerar, en un viaje que unía Ingeniero White con Trelew, un trayecto de más de 700 kilómetros.

El operativo se realizó alrededor de las 18 de este lunes, cuando el personal policial colaboró con agentes del SENASA para revisar el colectivo Scania, perteneciente a una empresa de transporte de pasajeros. Lo que parecía un viaje común terminó en un hallazgo que podría haber tenido consecuencias sanitarias graves.

En la inspección, los agentes constataron que los dos choferes, ambos de Trelew, transportaban la carga sin ningún tipo de documentación sanitaria y sin cumplir con la cadena de frío, tal como exige la normativa vigente para alimentos perecederos.

Ante la flagrante infracción, las autoridades dispusieron el decomiso inmediato de los 350 kilos de pescado, que estaban en condiciones totalmente irregulares. Las actuaciones fueron elevadas a los organismos competentes para determinar el destino final de la mercadería.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de controles son fundamentales para proteger la salud pública y evitar que productos en mal estado terminen en el circuito de consumo. En este caso, una simple revisión de rutina evitó que cientos de kilos de pescado en malas condiciones llegaran a las mesas del sur.