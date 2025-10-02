Preparativos en marcha: ¿qué falta para abrir el paso Pichachén?

La provincia de Neuquén, en conjunto con organismos nacionales y autoridades de Chile, informó que se ultiman detalles para la apertura anticipada del paso internacional Pichachén. La fecha tentativa es el 17 de octubre, siempre que se complete el despeje de nieve en el último tramo del lado chileno, según se comunicó en la reunión binacional.

La directora provincial de Asuntos Institucionales, Victoria Flores Agüero, subrayó que la apertura temprana sería un hecho histórico para la región del Alto Neuquén. Destacó el trabajo conjunto de Vialidad, Aduanas, Migraciones y municipios, que garantizan la operatividad del paso fronterizo en el lado argentino.

Durante el encuentro de coordinación binacional, autoridades argentinas confirmaron que las rutas provinciales N° 6 y N° 57 ya se encuentran en condiciones de tránsito. Además, se realizaron mejoras en alcantarillas y mantenimiento general, garantizando la transitabilidad segura hacia el límite internacional.

La intendenta de El Cholar, Silvia Canales, celebró la reapertura y señaló que genera gran expectativa en las comunidades vecinas. Remarcó que la apertura anticipada tendrá un fuerte impacto en el turismo y el comercio, beneficiando a toda la región cordillerana.

Por su parte, desde Vialidad Provincial aseguraron que el camino está en perfectas condiciones, mientras que la Aduana Argentina informó que ya finalizaron las obras edilicias y de conectividad en el complejo del lado argentino. Estos trabajos permitirán que el cruce opere plenamente desde la próxima semana.

El paso internacional Pichachén es considerado clave para la integración entre Neuquén y la Región del Biobío, en Chile. Se estableció una nueva reunión para el 8 de octubre, donde se confirmará la fecha de apertura y se coordinarán los protocolos del acto oficial. Autoridades de ambos países destacaron el compromiso institucional para habilitar el cruce mucho antes que en años anteriores.