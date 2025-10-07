Neuquén se consolida como destino: aerolíneas suman vuelos de cara al verano

La provincia de Neuquén continúa ampliando su red aérea de cara a la próxima temporada de verano 2025, con anuncios de JetSmart y Flybondi que incrementarán la cantidad de vuelos semanales y promociones hacia distintos destinos del país.

Según informó el Gobierno de la Provincia a través de NeuquénTur, estas medidas forman parte de una estrategia para fortalecer la conectividad y promoción turística, posicionando a Neuquén como un destino clave dentro del corredor patagónico.

JetSmart aumenta 35% sus vuelos hacia Neuquén

La empresa JetSmart Airlines confirmó un incremento de 35% en su oferta de vuelos semanales a Neuquén, gracias a la incorporación de dos nuevos aviones Airbus A321, con capacidad para 240 pasajeros cada uno.

La ruta Buenos Aires – Neuquén pasará a contar con 28 vuelos semanales , mejorando la disponibilidad de pasajes entre ambos destinos.

La ruta Salta – Neuquén sumará seis frecuencias por semana, fortaleciendo la conectividad norte-sur del país.

Además, JetSmart mantiene activa una promoción de descuentos de hasta 35% en vuelos domésticos y 20% en vuelos regionales, aplicando el código SMARTFIT, válido para viajar hasta el 26 de marzo de 2026.

Flybondi duplica su operación desde diciembre

Por su parte, Flybondi incrementará sustancialmente su operación desde y hacia Neuquén entre diciembre de 2024 y marzo de 2025.

La ruta Neuquén – Buenos Aires crecerá 160% , pasando de 8 a 21 vuelos semanales .

La ruta Neuquén – Córdoba aumentará 75%, pasando de 4 a 7 vuelos semanales.

Los tickets promocionales ya están disponibles desde $39.801 para Buenos Aires y $40.932 para Córdoba.

La aerolínea lanzó además el código promocional FLYNEUQUEN, que otorga un 20% de descuento en pasajes hacia y desde la provincia, vigente hasta el 15 de octubre de 2025.

Un esfuerzo conjunto para potenciar el turismo

Desde NeuquénTur, organismo oficial de promoción turística, destacaron el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la conectividad aérea.

“Más vuelos significan más turismo, más empleo y más oportunidades para Neuquén. La conectividad es un eje central para seguir potenciando el desarrollo económico y turístico en cada región de la provincia”, señalaron desde la institución.

El crecimiento de la oferta aérea de JetSmart y Flybondi, junto con la operación constante de Aerolíneas Argentinas, consolida a Neuquén como un destino estratégico para el turismo nacional e internacional.