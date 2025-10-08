Avanza la investigación por el tiroteo en Centenario: hallan pruebas del negocio narco

La disputa territorial narco de Centenario que llevó a un tiroteo el 1º de octubre sigue dejando repercusiones. En un allanamiento realizado en el barrio Vista Hermosa, policía del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales secuestró elementos relacionados con la venta de droga.

En el hecho que dio origen a la causa, dos personas habrían efectuado disparos contra una vivienda. Si bien no hubo personas heridas, la investigación posterior permitió establecer que el conflicto se relacionaría con disputas por territorio en la venta de estupefacientes.

Luego de la autorización judicial, pudieron secuestrar cuatro teléfonos celulares, una balanza, un cuaderno con anotaciones, $220.000 en efectivo, un posnet, una tarjeta de cobro digital, recortes de nylon y un cartucho de arma de fuego, entre otros elementos.

Las diligencias fueron coordinadas por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad y estuvieron a cargo exclusivamente del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, con el apoyo operativo del Departamento Seguridad Metropolitana.

Relacionado con esta causa, la semana pasada secuestraron una pistola calibre 22, municiones, balanzas de precisión, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y sustancias prohibidas listas para su comercialización, en dos domicilios de Vista Hermosa y uno de Tran Hue.