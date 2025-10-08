Tenía que llevar de excursión a alumnos de una escuela y dio positivo en la alcoholemia

Un chofer que habían contratado desde la Escuela 109 de Centenario para una excursión a Bubalcó dio positivo en el control de alcoholemia. Benito Torres, secretario de Transporte, Tránsito y Bromatología del municipio, confirmó que se le retuvo la licencia y tuvieron que esperar que llegara otro chofer para poder realizar el viaje.

Este miércoles por la mañana alumnos de la primaria estaban listos y muy entusiasmados por el viaje hacia el refugio de animales que está ubicado entre Allen y General Roca. Pero se demoró su salida por el estado de uno de los choferes que debía trasladarlos hacia allí.

Torres explicó que las escuelas cada vez que van a realizar una excursión de estas características, solicitan mediante una nota la presencia de personal de tránsito para realizar los controles pertinentes. En este caso, el examen develó que tenía 0.20 gramos por litro de alcohol en sangre, cuando para los profesionales la exigencia es que el resultado sea 0. Como el vehículo estaba detenido y no venía circulando, la consecuencia fue la retención del carnet de conducir, y no se procedió al secuestro del colectivo.

El grupo de padres reaccionó con un gran enojo cuando se conoció que la persona, que iba a ser responsable de la seguridad de sus hijos en la ruta, había consumido alcohol horas antes. Inmediatamente llamaron a los encargados de la empresa para mostrar su descontento, que se acrecentó cuando la contraprueba siguió dando positivo.

A los minutos arribó otro chofer, que tuvo la aprobación del alcoholímetro para poder realizar su trabajo. Finalmente los alumnos y docentes pudieron realizar el viaje tan esperado, aunque tuvieron que pasar (al igual que el chofer horas antes) un trago amargo.