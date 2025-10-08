"Te voy a llevar siempre en mi corazón": el mensaje del novio de Daiana Mendieta

El país sigue conmocionado por el crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue hallada asesinada de un disparo en la cabeza y cuyo cuerpo apareció este martes en el fondo de un aljibe de diez metros de profundidad, a pocos kilómetros de la localidad de Gobernador Mansilla, donde vivía.

En medio del dolor por el trágico hallazgo, su novio, Juan Manuel Estallo, publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales:

“No tengo palabras para describir el dolor que se siente, solo puedo decir que te voy a recordar y te voy a llevar siempre en mi corazón”, escribió.

El joven recordó con emoción los momentos compartidos con Daiana:

“El poco tiempo que pudimos estar juntos, disfruté hasta el último segundo. Nuestras charlas eran largas y nunca se nos terminaban los temas. Siento como si te hubiera conocido de toda la vida”.

Y agregó:

“En tan poquito llegué a querer como ni siquiera te lo imaginás. Fuiste una persona hermosa conmigo y hubiera deseado una vida entera a tu lado”.

El mensaje concluyó con una frase que refleja la profundidad del vínculo:

“Como vos me decías, ahora ya está, ya te presenté, así que sos para toda la vida”.

Daiana había desaparecido el viernes pasado, y desde entonces su familia y las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó efectivos policiales, bomberos, perros rastreadores y drones.

El cuerpo fue hallado el martes por la mañana en una zona rural conocida como Los Zorrinos, cerca de la Ruta 12, tras varios días de intensa búsqueda. Los forenses determinaron que la joven murió a causa de un disparo de arma de fuego en la cabeza.

El principal sospechoso del crimen es Gustavo “Pino” Brondino, un hombre de 55 años, actualmente detenido con prisión preventiva en la Jefatura Departamental Tala de la Policía de Entre Ríos. El acusado se negó a declarar ante la Justicia.

En un primer momento, la fiscalía lo imputó por resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas, aunque las pruebas halladas en su vehículo —pelos y rastros de sangre— lo vinculan directamente con el homicidio.

La investigación, a cargo del Ministerio Público Fiscal, busca determinar el vínculo entre Brondino y la víctima y si actuó solo o con la participación de otras personas.

El crimen de Daiana Mendieta conmociona a toda la comunidad entrerriana, que exige justicia por la joven y reclama el esclarecimiento inmediato del caso.