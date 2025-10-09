Joaquín Perren: “la gestión provincial nos abrazó y no nos dejó caer”

“Tenemos en el país una nueva fuga de científicos, como en 1966, con la Noche de los Bastones Largos, y en los `90, con algo muy parecido a lo que sucede ahora, cuando (Domingo) Cavallo nos mandó a lavar los platos”, analizó Joaquín Perren, candidato a diputado nacional por La Neuquinidad, durante una reunión con jóvenes, en Senillosa.
En contraposición, recordó que la actual gestión provincial “nos abrazó y no nos dejó caer”. Gracias a la asistencia técnica brindada por la provincia de Neuquén “pudimos seguir produciendo conocimiento atento a las demandas del territorio”. “Eso es lo que hacemos los científicos: tratamos de acompañar el sistema productivo regional”, explicó al valorar que, por una decisión política del gobernador Rolando Figueroa, “pudimos mantener a flote a estas 500 personas que estamos desarrollando ciencia en las regiones”.
Perren recordó que Figueroa le dijo que “abandonar a nuestros científicos es condenar nuestro futuro”. “Imagínense el orgullo cuando escuché esa definición que nunca había escuchado antes en un gobernador y que muy pocas veces había escuchado en un político a nivel nacional”, expresó.
Perren recordó que Figueroa le dijo que “abandonar a nuestros científicos es condenar nuestro futuro”. “Imagínense el orgullo cuando escuché esa definición que nunca había escuchado antes en un gobernador y que muy pocas veces había escuchado en un político a nivel nacional”, expresó.
No obstante, aclaró que no aceptó la candidatura por eso, sino por el modelo neuquino del que se declaró como “un enorme defensor”. “Porque entiendo -dijo- que es algo superador al modelo del sálvese quien pueda de un Estado (nacional) que a los científicos nos soltó la mano”.
El modelo neuquino se sostiene distintos pilares: una provincia equilibrada en términos territoriales -por medio de un plan de regionalización-; equilibrada también en términos sociales, con un principio de justicia social que tiene a la educación como herramienta que permite la movilidad social; y una provincia enfocada en atender lo fundamental, lo prioritario. “Esto es lo que vamos a defender en el Congreso de la Nación”, afirmó.