Apagaron un incendio y recibieron un cordero como agradecimiento: “Este acto nos enorgullece”

Los Bomberos Voluntarios de Plottier fueron sorprendidos con un gesto de agradecimiento por parte del dueño del camping Las Araucarias, quien les regaló un cordero de 14 kilos para compartir en un asado. Días antes, los bomberos habían trabajado arduamente para extinguir un incendio que se desató en el predio y que afectó una zona de forestación. Gracias a su rápida intervención, las llamas fueron controladas sin que se registraran daños personales ni materiales.

El pasado martes 28 de octubre, un importante incendio se desató en el límite entre el camping Las Araucarias y la Escuela Provincial de Educación Agropecuaria (E.P.E.A.) N° 2 de Plottier. El siniestro afectó una amplia zona de forestación compuesta por álamos, troncos y frutales, en una extensión aproximada de 300 por 100 metros. Gracias al arduo trabajo de las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Plottier, tras varias horas de labor intensa, el fuego pudo ser extinguido por completo.

El incendio en el camping Las Araucarias.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, animales de corral afectados ni daños estructurales en los predios involucrados.

Dos días después, en un gesto de gratitud y reconocimiento por la tarea realizada, Francisco, dueño del camping Las Araucarias, se acercó al cuartel de bomberos para entregar un cordero de 14 kilos destinado a todo el personal.

El regalo de Francisco para los Bomberos de Plottier.

“Este acto nos enorgullece, porque representa el reconocimiento al esfuerzo que realizamos a diario”, expresaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Plottier, quienes agradecieron sinceramente el gesto de Francisco por valorar su trabajo y compromiso con la comunidad.