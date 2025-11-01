¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 01 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Susto en Centenario

Quemaban basura y el fuego se descontroló: los bomberos evitaron que las llamas alcanzaran dos autos

El viento cambió la dirección de las llamas y el fuego avanzó peligrosamente hacia dos vehículos en el barrio Vista Hermosa.

 

Por Lucas Sandoval
Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 09:28
El fuego fue controlado antes de que alcanzara materiales inflamables y vehículos estacionados en el patio.

Bomberos voluntarios de Centenario evitaron que un incendio se propagara en una vivienda ubicada en las calles El Salvador y Gervasio Artigas, en el barrio Vista Hermosa.

Según informaron, el fuego se habría originado en la tarde del viernes por una quema de basura que, debido al viento, se descontroló rápidamente y comenzó a avanzar hacia un sector con maderas y dos autos estacionados en el patio del lugar.

La rápida respuesta de una dotación del cuartel local permitió contener las llamas antes de que provocaran daños mayores. Tras varios minutos de trabajo, el fuego fue completamente extinguido.

Fueron los vecinos quienes dieron aviso al observar una columna de humo y llamas desde la vía pública. Gracias a esa intervención oportuna y al accionar de los bomberos, no se registraron heridos ni pérdidas materiales.

