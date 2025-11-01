Quemaban basura y el fuego se descontroló: los bomberos evitaron que las llamas alcanzaran dos autos

Bomberos voluntarios de Centenario evitaron que un incendio se propagara en una vivienda ubicada en las calles El Salvador y Gervasio Artigas, en el barrio Vista Hermosa.

Según informaron, el fuego se habría originado en la tarde del viernes por una quema de basura que, debido al viento, se descontroló rápidamente y comenzó a avanzar hacia un sector con maderas y dos autos estacionados en el patio del lugar.

La rápida respuesta de una dotación del cuartel local permitió contener las llamas antes de que provocaran daños mayores. Tras varios minutos de trabajo, el fuego fue completamente extinguido.

Fueron los vecinos quienes dieron aviso al observar una columna de humo y llamas desde la vía pública. Gracias a esa intervención oportuna y al accionar de los bomberos, no se registraron heridos ni pérdidas materiales.