Un patrullero atropelló a una mujer que cruzaba por avenida Olascoaga: sufrió heridas y fue trasladada al hospital

Una mujer resultó herida este sábado tras ser atropellada por un patrullero policial en la intersección de las avenidas Olascoaga y Félix San Martín, en la ciudad de Neuquén. El hecho ocurrió durante la mañana, cuando el móvil circulaba en sentido sur–norte por Olascoaga y, por causas que se investigan, terminó embistiendo a la peatona.

Según testigos, la mujer habría cruzado la calzada distraída mientras utilizaba su teléfono celular, momento en que fue impactada por el vehículo oficial. Personal policial y de salud acudió rápidamente al lugar para asistirla y controlar el tránsito en la zona, que se vio parcialmente interrumpido.

La víctima presentó golpes y dolores en la espalda y las piernas, por lo que fue trasladada a un centro de salud para su evaluación médica. En tanto, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro y la posible responsabilidad de los involucrados.