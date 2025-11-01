El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo 2 de noviembre una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas en gran parte de la provincia del Neuquén, con vientos de distintas direcciones que se mantendrán entre los 10 y 30 kilómetros por hora, según la zona.

El tiempo en Neuquén: temperaturas templadas y cielo variable

En Neuquén capital, el día comenzará algo nublado, con 13 grados en la madrugada y una máxima de 25 grados por la tarde. Los vientos del sur y del noreste soplarán entre 7 y 22 km/h, manteniendo un ambiente agradable y estable, sin previsión de lluvias.

Vientos del sudoeste en el centro y sur provincial

En el centro de la provincia, Zapala registrará una mínima de 7 grados al amanecer y una máxima de 25 grados por la tarde, con mayor nubosidad hacia el final del día. Se espera viento moderado a regular del sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Más al sur, San Martín de los Andes tendrá un día fresco en la mañana, con 5 grados de mínima, y una máxima cercana a los 20 grados por la tarde. El viento del sudoeste se mantendrá entre 20 y 30 km/h, acompañando un cielo mayormente nublado durante la noche.

Norte de Neuquén: temperaturas similares y cielo cubierto

En el norte neuquino, Chos Malal presentará condiciones similares: cielo algo a parcialmente nublado, mínima de 9 grados y máxima de 25 grados. Durante la tarde y noche predominará la nubosidad con vientos del sudoeste de hasta 30 km/h, según los datos del SMN.