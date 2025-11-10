Tras más de dos semanas de incertidumbre, rumores y expectativa colectiva, el ganador del Quini 6 en El Bolsón finalmente se presentó y cobró el premio récord de $2.372.600.000. Lo hizo antes de que venciera el plazo legal para reclamar el pozo millonario, que había sido sorteado el 26 de octubre. La aparición del apostador desactivó la tensión que se vivía en la localidad y cerró una historia que mantuvo en vilo a toda la Comarca Andina.

La boleta ganadora había sido jugada en la Agencia Oficial N°64 de El Bolsón y acertó los seis números del sorteo: 43, 42, 36, 39, 11 y 29. Desde entonces, la ciudad entró en una especie de histeria colectiva. Nadie sabía quién era el afortunado. La propietaria del local, Cecilia, repetía que, hasta el momento, nadie se había presentado mientras el reloj avanzaba hacia el límite de las 20:30 de este lunes.

La normativa del Quini 6 establece que el ganador tiene un plazo de 15 días hábiles para presentarse. Si no lo hace, el premio queda vacante. En este caso, el monto era el más alto entregado en la historia de Río Negro y uno de los más grandes a nivel nacional. La posibilidad de que nadie lo cobrara generó especulaciones, teorías insólitas y hasta cálculos sobre el destino de los fondos. “¡Queda vacante!”, aclaraban los especialistas, ante la consulta de medios y vecinos.

Finalmente, el apostador apareció. Según confirmaron fuentes de Lotería de Santa Fe —organismo responsable del Quini 6—, se presentó con la boleta ganadora y cumplió con todos los requisitos para cobrar el premio.

La identidad del ganador permanece en reserva, como permite la normativa vigente. Lo que sí se confirmó es que el cartón fue jugado de forma manual, no automática, y que el apostador es oriundo de la región. La agencia que vendió el ticket recibirá una comisión por la operación, y el caso quedará como uno de los más comentados en la historia reciente de El Bolsón, donde la expectativa llegó a niveles de película de suspenso.