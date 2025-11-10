Por sexta vez, el ballet Danza y Pasión de Cutral Có, se clasificó para participar en el Pre Cosquín 2026. Los bailarines obtuvieron su pase en Choele Choel, tras presentar sus puestas en escena y pasar de etapa.

El evento es uno de los certámenes más importantes del folclore argentino que se desarrolla en la tradicional Plaza Próspero Molina de la ciudad de Cosquín, Córdoba.

El elenco, con una gran trayectoria, presentó en esta oportunidad las obras “El precio de un amor prohibido” y “Sangre negra”, con los cuales obtuvieron el mejor resultado y clasificaron.

Además en esta ocasión el grupo felicitó especialmente a los bailarines Fran Niciforov y Nara Camargo, quienes lograron la clasificación con su danza de pareja estilizada. En el mismo certamen, Camargo fue distinguida con una mención como Mejor Bailarina.

Desde Danza y Pasión agradecieron el acompañamiento constante de las familias, amigos y de toda la comunidad que apoya el crecimiento del proyecto artístico.

“Seis veces hemos emprendido este camino, y cada una de ellas nos llena de nuevas ilusiones. Cuando los sueños se persiguen con el alma, siempre hay nuevas metas que alcanzar”, expresaron.

Por último, manifestaron: "Son muchos los años de trabajo, de esfuerzo silencioso, de ensayos interminables, de viajes, de risas y lágrimas compartidas. Cada paso dado, cada escenario pisado, cada historia contada a través de la danza nos fue preparando para volver a vivir este hermoso desafío. Porque llegar una vez más no es casualidad: es el resultado de la perseverancia, la entrega, la pasión y el amor por nuestras raíces." De esta forma, los bailarines encaran una vez más el sueño de bailar en la plaza mayor del folclore argentino, representando a toda la región.