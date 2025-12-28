“Nunca caminarás solo” es el himno que retumba en Anfield, el mítico estadio, ante cada partido del Liverpool y sus hinchas, jugadores y dirigentes siguen firmes el concepto con la familia de Diogo Jota, el recordado futbolista portugués que falleció de manera trágica junto a su hermano en el pasado mes de julio.

La imagen del deportista inundó los noticieros del mundo en aquel entonces, pero el dolor de la familia no ha sanado y este sábado se enfrentaban dos de los clubes en donde se desempeñó el portugués. Presente en la memoria de los clubes de los cuales formó parte, los hijos del profesional se hicieron presentes en el estadio para vivir una tarde junto a los ex compañeros de su padre.

Dinis de 4 años de edad y Duarte de 2 estuvieron para ver el cruce entre Liverpool y Wolves por la 18ª fecha de la Premier League desde muy temprano y no sólo saltaron al campo de juego como mascotas del plantel local, sino que jugaron sobre el verde césped con el capitán neerlandés, Virgil Van Dijk. Además, el club difundió imágnes de los niños en los pasillos de los vestuarios, donde se ve el cariño con que todos los futbolistas los han tratado y también la presencia de su madre, Rute Cardoso.

Virgil, el capitán del Liverpool, encabezó la fila de jugadores junto a los hijos de su fallecido compañero., Diogo Jota.

Los Rojos terminaron ganando el partido 2 a 1, afianzándose en la cuarta posición de un certamen que por el momento lidera el Arsenal de la ciudad de Londres, escoltado por Manchester City. Tercero está el Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez.

Número histórico

Los niños de Diogo Jota estuvieron vestidos con la indumentaria oficial de la institución y el número 20 que era el dorsal que representaba a su papá.

Desde las tribunas no se tardó en reconocerlos y un video filmado desde allí por un hincha se viralizó en cuestión de minutos. Las imágenes muestran a los menores sonriendo y corriendo en el mismo espacio en que trabajó su papá hasta 6 meses atrás.

Entre otras cosas importantes tras su fallecimiento, el club también decidió respetarle a la familia la totalidad del contrato que el portugués tenía acordado.