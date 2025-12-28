Ochenta años después, no hubo Boxing Day en la Premier League. El 26 de diciembre es considerado uno de los días más festivos y míticos de la primera división inglesa, una tradición centenaria que concentraba toda una jornada el mismo día y que, con el paso de los años, la competición supo aprovechar tanto en asistencia como en ingresos televisivos. Sin embargo, este día marcado en rojo en el calendario futbolístico inglés no se celebró como es habitual en 2025, rompiendo con décadas de continuidad.



El principal motivo para alterar esta festividad son los contratos televisivos que tiene la competición. Estos obligan a los clubes ingleses a jugar en 33 fines de semana cada temporada, con solo cinco jornadas entre semana. Si se hubiera jugado este pasado viernes 26 de diciembre, el grueso de la jornada implicaría seis jornadas entre semana, incumpliendo así las obligaciones contractuales. "Con la ampliación de las competiciones europeas y la FA Cup, que ahora ocupan más fines de semana, la Premier League necesita el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre para cumplir con sus obligaciones contractuales", explicó The Times.

Cabe destacar que en 2014, la última vez que el Boxing Day cayó en viernes, los diez encuentros de Premier League se disputaron el mismo día.

Estos contratos han provocado que el viernes 26 solo se jugó un partido, mientras que el resto se repartirán entre el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre. De esta manera, el Boxing Day de la temporada 2025-2026 será el que menos encuentros tenga desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha, 1981 había sido el año con menos partidos disputados en esta fecha, con un total de dos encuentros.



El Boxing Day tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando la aristocracia británica guardaba en cajas los restos de las celebraciones navideñas para entregarlos a la servidumbre. Este gesto social evolucionó con el tiempo hasta convertir el 26 de diciembre en una jornada marcada por el consumo, los grandes acontecimientos y el encuentro colectivo. Desde 1888, año de la creación de la Football League, es una fecha en la que se disputan partidos en Inglaterra. El Boxing Day siempre ha sido una jornada de gran carga emocional que permitió a la Premier League exhibir su músculo deportivo, con una maratoniana oferta de casi diez horas continuas de fútbol con estadios llenos, y su poder financiero, gracias a contratos televisivos millonarios.



En cuanto a los contratos televisivos, Amazon Prime compró la jornada del Boxing Day en Inglaterra para el ciclo 2019-2022 por un valor anual superior a los 115 millones de euros. En Estados Unidos, donde NBC tiene los derechos de emisión, el Boxing Day de 2024 superó en más del 10% las audiencias medias de cada jornada, excluyendo finales e inicio de campeonato. El Liverpool-Leicester de 2024, por ejemplo, tuvo un 39% más de audiencia que el partido del mismo horario en 2023. Para este 2025, el apretado calendario y las exigencias de los contratos televisivos han privado a los aficionados de disfrutar de una de las jornadas más especiales y tradicionales de la Premier League, que este viernes 26 de diciembre solo contó con el cotejo, donde Manchester United superó por 1 a 0 Newcastle United.

El único gol, del único partido jugado este viernes 26