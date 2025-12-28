¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 27 de Diciembre, Neuquén, Argentina
CONFLICTO ETERNO

El abogado de "Chiqui" Tapia denunció un “avance coordinado” del Gobierno contra la AFA

La Justicia investiga a las autoridades de la AFA por una supuesta retención indebida de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social por más de 19.000 millones pesos. Gregorio Dalbón publicó un duro comunicado.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 21:15
El mediático abogado Gregorio Dalbon, es el nuevo letrado de Claudio Tapia y Pablo Toviggino

El abogado del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, denunció un “avance coordinado” del Gobierno contra el ente regulador del fútbol argentino.

Bajo el título “Datos públicos”, Gregorio Dalbón criticó a los denunciantes y en el rol de distintos actores estatales, en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales. En su publicación, el abogado sostuvo que el diputado Facundo Del Gaiso “registra ingresos del Estado” y cuenta con antecedentes administrativos vinculados al fútbol, citando una resolución oficial.

En la misma línea, mencionó al titular de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, a quien atribuyó vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados. Sin formular acusaciones directas, el mensaje planteó interrogantes sobre la independencia de quienes promovieron las denuncias y sugirió la existencia de posibles conflictos de intereses.

Tapia y Dalbon posando con la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022

El texto también hizo referencia a la difusión en medios de comunicación de información vinculada a allanamientos y actuaciones judiciales, al considerar que parte de ese material provendría de filtraciones cuya “trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”.

En ese marco, el abogado mencionó a la senadora Patricia Bullrich y a ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y remarcó la necesidad de determinar responsabilidades en la circulación de información sensible.Finalmente, el mensaje advirtió sobre un supuesto “avance coordinado” contra Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y la propia AFA, planteando que el debate excede lo ideológico y se inscribe en la defensa de la transparencia y el Estado de Derecho.

