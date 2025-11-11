La Municipalidad de Zapala confirmó la fecha, la grilla y los premios de su próximo Festival Patagónico de la Empanada. El gran evento gastronómico iniciará este viernes 14 de noviembre y se extenderá a lo largo de tres jornadas. Con entrada libre y gratuita, El Paseo la Estación se llenará con 40 stands de todo tipo de empanadas. Desde el municipio detallaron que ya hay una reserva del 80% en la ciudad.

Además del Festival, también se hará el Campeonato Patagónico de la Empanada, que sigue sumando competidores. Se espera un gran enfrentamiento para quedarse con los premios en efectivo, entregados por la Municipalidad de Zapala, la Asociación Gastronómica de Famailla y la APYCE. Para inscribirse, los interesados deberán completar el formulario online ingresando a bit.ly/campeonato-empanada

Para poder llevarse el primer premio, la persona o equipo tiene que conseguir el mayor puntaje en total, lo cual determina las posiciones. Si bien no es obligatorio anotarse a todas las categorías, quienes compitan en la mayoría tendrán más posibilidades de obtener el título. La competencia es de alcance nacional, con representantes de muchas provincias.

Este año el certamen tendrá cuatro categorías:

Empanada Neuquina: busca resaltar ingredientes típicos de la provincia de Neuquén.

Empanada Patagónica de Autor: deberá destacar la identidad patagónica en una empanada de estilo único. La receta debe incluir al menos un ingrediente distintivo de la Patagonia: carnes, hierbas o vegetales autóctonos de la región.

Empanada Nacional de Famaillá: los participantes tendrán que representar la receta tradicional de la empanada tucumana, siguiendo la receta tradicional de Famaillá, proporcionada en el reglamento. En esta instancia no se permiten modificaciones a la receta.

Empanada Federal: busca celebrar la diversidad gastronómica del país a través de las distintas recetas de empanadas argentinas. Se podrán presentar empanadas típicas de cualquier provincia argentina, respetando las características que las hacen únicas.

Todos los premios son de $1.000.000, excepto el de la categoría Federal, que es de $1.500.000.

Cada participante deberá especificar qué tipo de empanada representa y describir brevemente con receta adjunta. El cocinero/a o equipo que obtenga el mayor puntaje total acumulado entre las cuatro categorías será reconocido/a como Gran Campeón/a de la Empanada Patagónica, representando al festival en el Festival Nacional de la Empanada 2026 (Famaillá, Tucumán), con pasaje aéreo de ida y vuelta, alojamiento y viáticos incluidos.

El Gran Campeón de 2024 fue un equipo Neuquén capital, "Casa Bella", integrado por Brenda Ottonelli (cocinera) y Olga Samborsky (ayudante)

La inauguración del evento será este viernes 14 de noviembre a partir de las 20, el mismo día ya se presentarán expertos de la cocina con sus masterclass. Así será el cronograma cultural y gastronómico para todo el fin de semana:

Viernes 14

21 hs – Valeria Velazques y Claudio Jaramillo (Masterclass)

21:40 hs – Diego Ávila y Demián Pinto (Masterclass)

22 hs Shows musicales: “El Despojo”, Chelo Navarrete, “Huracán”, “Avance Chamamecera”, “La Voz Chamamecera” y “Herencia Chamamecer”.

Sábado 15

11 hs – Inicio de Campeonato. Categorías: Empanada Patagónica de Autor y Empanada Neuquina.

20 hs – Cinthia Corradini y Brenda Ottoneli (Masterclass)

20:40 hs – Ramón “Moncho” Vázquez y Nahuel Sepúlveda (Masterclass)

21:20 hs – Daniel Villalba y Jorgelina Esper (Masterclass)

22hs Shows musicales: “Del Mismo Palo”, “Contrabando Sureño”, Gabriel y la Juntada, “Chacales del Maule”, “La Campereada” y Braian Rañil y su Estirpe Chamamecera.

Domingo 16

9:00 h – Categorías: Empanada Nacional de Famaillá (Tucumana) y Empanada Federal.

10 hs – Inicio de Campeonato.

19 hs – Madame Papín y Valentín Galdón Ritvo

20 hs – Premiación Campeonato Patagónico de la Empanada

Cierre: “Los Hermanos Sandoval” y “Los Chamas de la Buitrera”