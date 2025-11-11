El gobernador Rolando Figueroa autorizó el llamado a licitación pública para la contratación de la obra “Puente y Accesos sobre Arroyo Carranza - R.P. N° 5”. El proyecto prevé la construcción de un nuevo sistema de cruces sobre el arroyo, con el objetivo de reemplazar los badenes existentes que actualmente permiten el paso.

Esta vía atraviesa el cauce mediante dos badenes de hormigón armado, denominados Norte y Sur, que en la actualidad presentan limitaciones ante las crecidas del arroyo. Durante las tormentas convectivas, el agua sobrepasa el badén norte, interrumpiendo el tránsito vehicular y generando serios inconvenientes en la zona.

Esta ruta constituye una arteria fundamental para el acceso a las áreas hidrocarburíferas de la formación Vaca Muerta, por lo que la obra busca garantizar la transitabilidad permanente y la seguridad vial.

El presupuesto oficial asciende a $8.512.345.060 y contempla un plazo de ejecución de 690 días corridos. Con esta obra, el Gobierno provincial apunta a mitigar los cortes de tránsito ocasionados por crecidas y arrastres de sedimentos, asegurando una solución definitiva a un problema histórico para quienes circulan por la Ruta Provincial N° 5 y para las empresas que operan en la zona.