El bloque de Comunidad en la Legislatura neuquina ingresó un proyecto de Ley que introduce modificaciones en la normativa tributaria provincial, y que, entre otras cuestiones, dispone aplicar una alícuota de 5 por ciento por Ingresos Brutos al servicio de mensajería puerta a puerta organizada por plataformas de gestión electrónica, y a los servicios de publicidad con contenido audiovisual que se reproduzcan en redes digitales.

El bloque presidido por Ernesto Novoa elaboró y presentó el proyecto de ley, que establece que "para el (año) 2026 quedarán alcanzadas por el impuesto a los Ingresos Brutos las actividades relacionadas a la compraventa de cripto activos y los servicios de mensajería puerta a puerta que se gestionen a través de plataformas digitales. Así lo dispone al equiparar la normativa a los nuevos estándares dispuestos en el nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación.

También lo establece para la "validación criptográfica de datos y "servicios de comunicación o publicidad de contenido audiovisual que se reproduzcan a través de redes sociales u otras aplicaciones", entre otros rubros vinculados al campo tecnológico.