Este lunes se puso en marcha el Botón Descuento Neuquino, una nueva herramienta digital para que los vecinos de la ciudad puedan acceder a importantes rebajas en el pago de los servicios retributivos municipales. El beneficio, impulsado por la gestión del intendente Mariano Gaido, está disponible en la página oficial del municipio y podrá solicitarse hasta el 15 de diciembre. Entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, habló con La Primera Mañana, que se emite por AM550 y explicó que el acceso se realiza “a través del Botón que está dispuesto en la página web del municipio, dentro del micrositio Muni Express, que ya tiene un montón de trámites muy fáciles de hacer”.

El funcionario señaló que el programa tiene como finalidad acompañar el esfuerzo de las familias neuquinas y reconocer a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias. Indicó que la propuesta busca brindar un alivio concreto a la economía local, facilitando la adhesión a través de una herramienta digital simple y accesible.

“Podés tener el descuento de familia neuquina, más el descuento del débito automático, más el descuento del pago adelantado del semestre, más el descuento de buen contribuyente. Se van acumulando los descuentos, y se puede llegar a ahorrar hasta un 75% si cumplís con todas las condiciones.” señaló el funcionario

Schpoliansky subrayó que Neuquén es la única ciudad del país que implementa descuentos de esa magnitud en el pago de los servicios retributivos. La medida permite extender los beneficios a distintos sectores de la comunidad, con rebajas que alcanzaban hasta el 100 por ciento para los casos contemplados en la normativa.

El funcionario precisó que el beneficio alcanza a todos los sectores: “Hay un descuento del 50 por ciento para familias neuquinas, 40 por ciento para comercios neuquinos, 30 por ciento para empresas neuquinas y 100 por ciento para jubilados, pensionados, personas con discapacidad o entidades sin fines de lucro, como clubes, iglesias u organizaciones sociales”.

También aclaró que “el descuento está vigente por todo el año 2026, porque corresponde al periodo fiscal de la tarifaria”, y que “la jubilación mínima que permite acceder al 100 por ciento de descuento es hasta tres mínimas”.

El sistema cruza automáticamente la información con los organismos correspondientes, de modo que “si sos jubilado y cobrás menos de tres jubilaciones mínimas, el sistema te va a decir: ‘Usted tiene el 100 por ciento de descuento, no paga retributivos en la ciudad de Neuquén’”.

Schpoliansky remarcó que “no hay aumentos extraordinarios ni adicionales, solo se mantiene el ajuste por inflación que viene aplicándose los dos últimos años, con actualización trimestral por IPC”. Explicó que el mecanismo “se aprobó por ordenanza tarifaria del Concejo Deliberante y continúa de la misma forma”.

Respecto de la adhesión, aclaró que “si alguien no se inscribe antes del 15 de diciembre podrá hacerlo después, pero el beneficio se aplicará en el trimestre siguiente”. Agregó que “si una persona se anota en enero, comenzará a recibir el descuento a partir del 1 de abril”.

Schpoliansky indicó que el sistema fue diseñado para simplificar el proceso y facilitar la inscripción: “Ingresando con usuario y clave van a ver un botón de color verde que dice Descuento Neuquino. Al hacer clic, el sistema automáticamente muestra las propiedades asociadas, tanto si sos propietario como si sos inquilino”.

Añadió que “el sistema te devuelve un cartel que dice: ‘Usted es familia neuquina, tiene el 50 por ciento de descuento en retributivos a partir de enero próximo, que es la nueva tarifaria’”.

“La indicación del intendente Mariano Gaido es acompañar a los vecinos y vecinas con este Descuento Neuquino. Es un rediseño del pago de los retributivos para aliviar a las familias neuquinas en un contexto económico difícil” subrayó.

Para realizar el trámite, el paso a paso es el siguiente:

• Ingresar a www.neuquencapital.gov.ar.

• Entrar al micrositio Muni Express.

• Iniciar sesión con usuario y clave o crear un nuevo usuario.

• Hacer clic en el botón verde “Descuento Neuquino”.

• Seleccionar el inmueble correspondiente.

• Confirmar la adhesión y descargar el comprobante.



Schpoliansky recordó que “si una persona tiene más de un inmueble, el descuento se aplica sobre todos los que estén a su nombre”. Aclaró además que “los inquilinos deben solicitar al propietario que haga el trámite, porque es el titular del inmueble quien tiene que adherir al beneficio”.

El secretario señaló que el trámite es completamente digital, pero que se dispuso acompañamiento presencial para quienes lo necesiten.

“Es muy importante informar que desde hoy y hasta el 15 de diciembre está disponible el botón de Descuento Neuquino para retributivos. Si lo hacés después, recién aplica a partir del segundo trimestre, es decir, desde el 1° de abril” remarcó.

“Está dispuesto el 147, como todos los trámites para hacer en la Municipalidad, y está CAPI, que es un bot de inteligencia artificial que te va a ayudar también a través del celular. Por supuesto, en la sede de la subsecretaría de Ingresos Públicos y en todas las dependencias municipales hay personal para asistir”, afirmó.

