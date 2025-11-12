Este próximo lunes 17 de noviembre los legisladores electos para representar a Neuquén en el Congreso Nacional serán homenajeados con una entrega de diplomas, tras el triunfo en las últimas elecciones legislativas 2025.

El evento se realizará a partir de las 19:00 horas en el Centro de Convenciones “Domuyo”, ubicado en la Isla 132. Se trata de uno de los primeros actos públicos de los dirigentes tras el cierre del calendario electoral.

En el acto recibirán sus diplomas los senadores nacionales electos por la Libertad Avanza Pablo Cervi y Nadia Márquez, junto a los diputados nacionales electos del mismo partido, Gastón Riesco y Soledad Mondaca.

En cuanto a La Neuquinidad, recibirán diplomas la senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira.

Desde el partido de la Libertad Avanza han extendido la invitación a los militantes para participar del evento y acompañar a los dirigentes con "una remera o algún distintivo violeta".

El acto marcará el comienzo oficial del período legislativo, con nuevas figuras políticas al frente del Congreso a partir del 10 de diciembre, representando a la provincia neuquina y alzando la voz por los vecinos.