La familia de Pablo Javier Cossy, oriundo de Buenos Aires, hizo un desgarrador pedido de ayuda luego de varios días sin noticias sobre su paradero. Según informaron, el hombre fue visto por última vez en la zona de Rincón de los Sauces, Neuquén, el 28 de octubre. Desde entonces, no lograron establecer contacto con él, lo que generó una creciente preocupación entre sus seres queridos.

El último contacto conocido de Pablo con su familia fue un mensaje de voz enviado el 3 de noviembre a su exesposa, en el cual se lo escuchaba desorientado y confundido. En el audio, Cossy mencionaba que planeaba enviar una carta a uno de sus hijos relacionada con una actividad escolar. Las circunstancias del mensaje inquietaron a sus familiares, quienes aseguran que Pablo atravesaba un momento personal y económico difícil. De acuerdo con Agustina Arozarena, sobrina de Cossy, su tío se encontraba "perdido, sin rumbo", y había tenido problemas con su teléfono, lo que complicó aún más la posibilidad de contacto.

Investigaciones y rastreos sin descanso

De acuerdo con las primeras investigaciones, Pablo habría estado residenciado temporalmente en la zona petrolera de Rincón de los Sauces, aunque no se registraron movimientos recientes en su cuenta bancaria, actividad laboral o llamadas telefónicas. Esto dificultó el seguimiento de su paradero.

Las autoridades locales, en conjunto con los familiares, intensificaron los rastrillajes en el área y se encuentran realizando un relevamiento de testigos para obtener más pistas sobre su ubicación.

A pesar de los esfuerzos, la familia sigue sin obtener información concreta sobre su paradero. "Queremos saber si está bien, si alguien lo vio o habló con él", expresó Agustina Arozarena, quien junto a su madre y otros familiares, está coordinando la difusión de imágenes y detalles sobre la desaparición en redes sociales.

La familia también hizo un llamado a la comunidad para que cualquier persona que pueda haber tenido contacto con Pablo o que haya sido testigo de algo relevante, se comunique con las autoridades o se acerque a ellos con cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda.