El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la localidad de Chos Malal, cuando un mecánico decidió probar una camioneta 4x4 que un amigo le había dejado para reparar. Según informó el comisario Jorge Gutiérrez, jefe de la División de Tránsito de la Policía del Neuquén, el hombre conducía por la Ruta 43 cuando notó que el río Curi Leuvú tenía un caudal bajo y decidió atravesarlo.

Durante la maniobra, el vehículo perdió tracción y quedó “encajado” en el barro en una zona de poca profundidad. El conductor logró salir por sus propios medios, aunque terminó mojado hasta las rodillas.

Conducía alcoholizado y se negó al test

Minutos más tarde, personal policial recibió un llamado alertando sobre un vehículo varado en el río y un conductor en aparente estado de ebriedad.

“Al llegar al lugar, constatamos que el hombre presentaba signos de haber consumido alcohol. Se negó a realizarse el test de alcoholemia, pero admitió que había bebido”, detalló Gutiérrez.

La Policía labró un acta de infracción, le retuvo la licencia de conducir y dio intervención a los Bomberos Voluntarios de Chos Malal, quienes trabajaron junto a una grúa privada para remover la camioneta del cauce. El vehículo quedó bajo resguardo de las autoridades.

Casos similares en la región

Un día antes, un episodio similar se registró en la provincia de Río Negro, donde un auto cayó al arroyo Guillelmo dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, cerca de Villa Mascardi.

El vehículo, que se dirigía desde El Bolsón hacia Bariloche, desbarrancó en una curva de la Ruta 40 y terminó semisumergido. Los dos jóvenes ocupantes salieron por sus propios medios y fueron asistidos por Guardaparques y personal médico.

Tras el accidente, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi pidió extremar las precauciones al conducir por rutas de montaña y recordó la importancia de mantener velocidades seguras y respetar las condiciones del terreno.