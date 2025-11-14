Una de las garitas del sistema de Metrobús en Neuquén, ubicada en la intersección de Avenida Trabajador y Gregorio Martínez, apareció este viernes con el blindex principal completamente destruido.

El panel —ploteado con el plano del recorrido— estaba caído sobre la vereda y en varios pedazos, con vidrios esparcidos tanto en la zona donde los usuarios esperan el colectivo como sobre la calle.

Según relataron algunos pasajeros habituales, en los últimos días el blindex se veía “flojo” y habría perdido el anclaje que lo sostiene al caño estructural. Esta mañana, la estructura apareció caída y con una marca similar a la de un elemento punzante, por lo que no descartan que alguien la haya empujado para terminar de desprenderla.

La situación generó preocupación por la peligrosidad de los vidrios sueltos en una parada muy transitada. Se espera que el Municipio intervenga para limpiar el sector y evaluar los daños en la estructura