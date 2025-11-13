Sumaron otra comercio a la lista y ya son más de 1.000 los locales beneficiados con el programa municipal Habilitá Gratis. El nuevo comercio que se incorporó es ChocoFrut, que abrió sus puertas en pleno centro de la capital neuquina, en Bulevar Marcelo Alvear 19. El local propone un producto original e ideal para el verano de copas de frutas con una gran variedad de toppings.

La secretaria de Jefatura, María Pasqualini, recordó que ChocoFrut dio sus primeros pasos en Neuquén Emprende, un espacio que “es fundamental, funciona como una vidriera donde podes ver la respuesta de la ciudadanía, que en este caso fue mucha y muy buena”.

Sobre esto, subrayó que “Neuquén Emprende es un acompañamiento como política pública hasta que el emprendedor da ese salto cualitativo y puede poner su propio comercio o su sala de elaboración”.

Por otro lado, Matías Martínez, dueño de ChocoFrut, señaló que “este programa nos beneficia, nos da una mano muy grande porque es super ágil y sin trámites, lo que es fundamental en cuanto tiempos, la respuesta fue muy rápida. Y también nos da aire en cuanto a la parte económica, poder solventar otros tipos de gasto”.

Este comercio fue el último en habilitarse en Neuquén.

Qué es Habilitá Gratis y cómo inscribirse

Se trata de una iniciativa que acompaña a aquellos que deciden invertir en la ciudad de Neuquén con la eximición del pago de los primeros seis meses de la licencia comercial, además de no cobrar las inspecciones ni los trámites de habilitación.

Pasqualini destacó el crecimiento del programa y número de comercios que están siendo beneficiados, en total ya son 1.014: “Esta es una respuesta a una ciudad que tiene un crecimiento económico sostenido, que ofrece oportunidades y que tiene un gobierno local que entiende y acompaña al comercio y al emprendedor”.

Por su parte, Gabriela Cagol, subsecretaria de Comercio, explicó que Habilitá Gratis es un programa que impulsó el intendente Mariano Gaido, que ofrece beneficios a nuevos comerciantes, eximiciones de todas las habilitaciones, y además los seis meses de licencia comercial.

Para acceder a los beneficios de Habilitá Gratis, los nuevos comercios deben gestionar el trámite a través de Muni Express, ingresando al sitio oficial de la Municipalidad www.neuquencapital.gov.ar. De esta manera serán eximidos de tasas y del pago de la licencia comercial durante los primeros seis meses, a partir de su apertura.