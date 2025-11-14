Figueroa habló de Andacollo: ¿hubo intento de avance narco en la mina?

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, advirtió que personas vinculadas al narcotráfico intentaron involucrarse en el proyecto minero de Andacollo, considerado uno de los emprendimientos productivos más importantes del Norte neuquino. Señaló que la licitación se realizará “como corresponde” y solo a empresarios con capacidad para desarrollarlo.

Durante el aniversario de Andacollo, el mandatario destacó la necesidad de actuar con transparencia, garantizar el progreso local y preservar el ambiente. Aseguró que la prioridad del gobierno es atraer inversiones que generen empleo genuino y respeten las normativas vigentes.

Figueroa estuvo acompañado por el intendente de Andacollo, Manuel San Martín, y el de Plaza Huincul, Claudio Larraza, quien recientemente fue amenazado durante una recorrida de obras. El gobernador expresó su solidaridad y reafirmó el compromiso de luchar contra las organizaciones que operan en distintos puntos de la provincia.

“Nosotros vamos a perseguir a quienes venden drogas, dañan a la juventud y ponen en riesgo la seguridad de los vecinos”, sostuvo el mandatario. Además, afirmó que el Estado no permitirá que grupos delictivos busquen influir en proyectos estratégicos para el desarrollo regional.

El gobernador insistió en que “la droga no nos puede ganar” y pidió a la comunidad mantenerse unida, fortalecer la prevención y colaborar con las autoridades mediante canales de denuncia anónima. Recordó que existe una aplicación oficial para reportar actividades sospechosas de forma segura.

Finalmente, Figueroa remarcó que la construcción de un futuro mejor, con oportunidades y desarrollo, requiere el compromiso de toda la sociedad. “Creo que así vamos a poder construir el pueblo que soñamos, entre todos”, concluyó durante el acto oficial.