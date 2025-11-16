Las fuertes ráfagas de viento de este sábado por la tarde y noche en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro provocaron consecuencias en algunas ciudades, tirando árboles y cortando la electricidad.

El intenso temporal de viento provocó que en localidades rionegrinas como Allen y Balsa Las Perlas haya cortes de electricidad, ya que habían álamos caídos sobre líneas de abastecimiento troncales.

Desde la empresa prestadora del servicio, Edersa, indicaron que pasadas las 18:30, en sector de calle Jacobo Retamal y Acceso Bilo, de Allen, un álamo de importantes dimensiones se derrumbó sobre la red que abastece el servicio de agua de la localidad, que se vio interrumpido desde ese momento. También se quedó sin servicio eléctrico el barrio Costa Oeste, donde las cuadrillas trabajaron alrededor de cinco horas para solucionar el problema.

Alrededor de la misma hora la localidad de Las Perlas experimentó un corte general en el servicio eléctrico por salida de la línea troncal de media tensión que, desde Cipolletti, abastece ese sector. La interrupción del servicio en este caso también se produjo por la caída de un álamo sobre la línea de 33 kV, ocurrido en la ruta Nacional 22.

Los equipos trabajaron en la zona para transferir la demanda a la línea de repuesto ubicada en Neuquén.

En el caso de Neuquén también hubo inconvenientes, específicamente en Plottier, donde la Cooperativa de Energía Eléctrica informó que por la noche del sábado continuaban los trabajos en distintos puntos de la ciudad por la caída de árboles sobre las líneas de media tensión.

El Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, indicó que durante el viento hubo un total de 13 reclamos a las líneas de emergencia, cinco árboles caídos, tres cables sueltos, una cartelería caída y dos postes caídos e inclinados por las ráfagas. Según el registro, la ráfaga más fuerte fue de 70km/h.