Personal de la Comisaría 22º de Cervantes detuvo a un hombre por desobediencia judicial y daños, pocas horas después de haber recuperado la libertad por una causa de similares características. El procedimiento se concretó en una chacra de la zona rural, donde el sujeto fue sorprendido causando destrozos en una vivienda sobre la que pesaba una prohibición de acercamiento.

El hecho fue alertado por un llamado telefónico que advertía sobre disturbios en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el hombre había forzado la puerta de ingreso y se encontraba incumpliendo la medida judicial vigente. Ante esta situación, fue aprehendido y trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

El individuo había sido liberado el martes al mediodía, tras permanecer detenido por un episodio anterior de similares características. Su excarcelación fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Roca, en cumplimiento de un oficio judicial.

Intervino en el nuevo hecho la Fiscalía 7, que dispuso que el hombre permanezca nuevamente detenido mientras avanza la investigación. Además, se dio intervención a las áreas correspondientes para resguardar a la víctima y preservar las pruebas del caso.

Desde la Policía de Río Negro destacaron la rápida intervención del personal de la Comisaría 22º y la articulación con el Ministerio Público Fiscal, en un contexto que exige respuestas firmes ante la reiteración de conductas que vulneran medidas judiciales de protección.

