Funcionarios y empresario involucrados en presunta defraudación al municipio de Andacollo

La investigación por una presunta defraudación al municipio de Andacollo sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. La Fiscalía de la V Circunscripción Judicial llevó adelante cinco allanamientos en distintos puntos de la localidad, donde se secuestró documentación clave y dispositivos electrónicos que serán analizados por la Justicia.

El operativo fue coordinado por el fiscal Fernando Fuentes, quien confirmó que las diligencias se realizaron tanto en comercios como en viviendas particulares y arrojaron resultados positivos.

En cuatro de los cinco allanamientos se halló documentación de relevancia para la causa, entre ellas facturas de compra, recibos y registros contables que podrían vincular a funcionarios municipales con un proveedor local, propietario de un corralón. Además, se incautaron computadoras, teléfonos celulares, pendrives y discos rígidos, que serán peritados por el Departamento de Análisis Forense Informático de la Policía del Neuquén.

“Secuestramos los elementos que esperábamos encontrar”, señaló el fiscal Fuentes, al destacar que el material recabado será clave para avanzar en la investigación. Los dispositivos serán sometidos a un proceso de análisis técnico y posteriormente remitidos a la Fiscalía para su evaluación.

Durante el procedimiento judicial, las autoridades también identificaron a tres personas mediante fichas dactiloscópicas: dos empleados municipales y el dueño del corralón involucrado en la investigación.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el intendente Manuel San Martín, quien detectó presuntas irregularidades en operaciones vinculadas a la administración municipal. Desde el municipio informaron que este lunes se expresarán al respecto, según informaron a la redacción de Mejor Informado.

Las pesquisas continúan bajo estricta reserva, mientras los investigadores analizan la documentación y los elementos secuestrados, que podrían aportar pruebas decisivas sobre el presunto fraude al erario público.