Ataque en Centenario: un joven de 17 años fue baleado en plena calle

La ciudad de Centenario volvió a ser escenario de un violento episodio durante la mañana de este sábado 1 de noviembre. Un joven de 17 años resultó gravemente herido tras recibir dos disparos y debió ser trasladado de urgencia al hospital de Neuquén Capital.

El hecho ocurrió minutos después de las 7, sobre la Avenida Natalio Burd, en el barrio Huemul. Vecinos del sector alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones y, de inmediato, personal policial y de emergencias se dirigió al lugar para asistir al herido.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría N°52 y de la Oficina de Investigación de la Zona Periferia II, quienes realizaron las pericias correspondientes y tomaron declaraciones a posibles testigos para determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Por el momento, no se registraron detenciones, y la causa quedó bajo investigación de la Policía de Neuquén, que intenta establecer tanto el motivo del ataque como la identidad de los agresores.