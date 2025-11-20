El Ejecutivo municipal expuso este jueves en el Concejo Deliberante el plan de servicios públicos que llevará adelante en 2026, en el marco del Presupuesto Municipal. En este contexto, la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano presentó las principales líneas de trabajo en servicios públicos, movilidad y espacios públicos.

“Pudimos contar cuáles son nuestras intenciones en cuanto a las obras en espacios públicos, cómo viene funcionando el sistema de transporte público de pasajeros, COLE y también el servicio de recolección e higiene de nuestra ciudad”, relató Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional.

La funcionaria explicó que este área cuenta con un presupuesto para obras municipales que se hacen en espacios públicos con personal municipal: “Ahí tenemos 1.600 millones de pesos presupuestados. Después para los servicios públicos, como es el caso de Cliba y del servicio COLE tenemos 60.000 millones de pesos y 45.000 millones de pesos volcados al Presupuesto 2026 “, detalló.

Por su parte, Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, agregó que también se despejaron dudas acerca del plan de separación de residuos y sobre cómo trabajar para mejorar la concientización de las y los vecinos: “En lo que va del año llevamos 7000 chicos y chicas capacitadas en escuelas públicas, privadas y en colonias de adultos mayores. Es necesario un cambio cultural para no generar microbasurales en ningún punto de la ciudad”, expresó.

Por último, Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, indicó que expuso acerca del servicio COLE y su estado actual y cómo funcionará para actividades especiales como las colonias de verano o la Fiesta Nacional de la Confluencia: